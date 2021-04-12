На ТЭЦ в Барнауле обрушилась труба

Вечером 11 апреля на территории ТЭЦ-2 в Барнауле произошло частичное обрушение дымовой трубы, передает телеканал "360". В результате инцидента никто не пострадал. Очевидцы сняли на видео последствия произошедшего. На записи видно, что часть трубы отсутствует. О причинах произошедшего не сообщается.
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