В гараже под Москвой нашли нарколабораторию

В одном из гаражей в подмосковном городе Талдом полиция обнаружила целую лабораторию по производству наркотиков, передает сайт "Подмосковье сегодня". Владел помещением 27-летний житель Москвы. У него в квартире на улице Победы нашли свыше 800 граммов мефедрона.
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