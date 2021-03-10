Под Москвой вооруженные мигранты ограбили собственного родственника

Четверо мигрантов из Средней Азии ворвались в частный дом в деревне Коробово в Ленинском округе Московской области, передает сайт "Подмосковье сегодня". Вооруженные ножом мужчины похитили у проживающей там семьи 360 тысяч рублей. После задержания двое злоумышленников объяснили, что устроили налет на собственного родственника. Он должен был им денег за ремонт, однако не платил.
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