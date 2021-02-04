На Сахалине мужчине передали привет от тещи и избили

Мужчина вместе со своей возлюбленной прилетел в Южно-Сахалинск для того, чтобы уладить вопросы с документами об образовании. На одной из улиц к гостям города быстрым шагом подошел незнакомец. Он произнес: "Привет тебе от тещи", – после чего избил несчастного, передает Life.ru. Ни пострадавший, ни его спутница не знают о какой теще может идти речь.
Примечательно, что ранее, сразу после прилета в Южно-Сахалинск, у мужчины уже возник конфликт с давним знакомым, которого он случайно встретил в аэропорту. Однако он решился мирно. Правоохранители уже установили, что эти два события между собой никак не связаны.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Жена не хочет работать
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Должна женщина слушаться мужчину?
Кто такой Вальтер Артем?
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме