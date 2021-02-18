Подростка с Камчатки подозревают в истязании ребенка с инвалидностью

На Камчатке подросток проходит фигурантом по уголовному делу. Его подозревают в истязании ребенка с инвалидностью.
По версии следствия, подозреваемый издевался над мальчиком, осознавая, что тот находится в уязвимом положении. Выяснение обстоятельств случившегося продолжается, передает телеканал "360".
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