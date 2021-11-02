Жительница Подольска пырнула ножом в лицом своего сожителя

В подмосковном Подольске по подозрению в убийстве задержали 30-летнюю женщину. По данным следствия, именно она пырнула ножом в лицо своего 28-летнего сожителя.
Пара распивала спиртные напитки в компании знакомых, в какой-то момент между ней и ее возлюбленным произошел конфликт. В пылу ссоры женщина схватила нож и нанесла удар мужчине в область левого глаза. Как сообщают "Вести Подмосковья", пострадавший скончался на месте от полученных травм.
Ведется следствие. Возбуждено уголовное дело.
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