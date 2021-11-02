В Новосибирске возбудили дело после падения трех человек в кипяток

В Новосибирске открыли уголовное дело по факту падения в кипяток трех человек. Отмечается, что трагедия произошла в подвале образовательного учреждения.
Один из пострадавших скончался, передает телеканал "360". Обстоятельства выясняются.
В Новосибирске открыли уголовное дело по факту падения в кипяток трех человек. Отмечается, что трагедия произошла в подвале образовательного учреждения.
Один из пострадавших скончался, передает телеканал "360". Обстоятельства выясняются.
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