В Кургане суд отправил в колонию участника ОПГ

В Кургане был осужден участник преступной группировки. Уточняется, что гражданин проходил фигурантом по делу о покушении на убийство.
По данным URA.ru, злоумышленника приговорили к семи годам лишения свободы. Известно, что преступление было совершено в 2019 году.
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