Самолет из США создал угрозу в небе над Россией

В ночь на 15 января в воздушное пространство России в районе Республики Коми вошел Boeing 777 авиакомпании United Airlines, совершавший перелет из Мумбаи в Ньюарк, передает "Радио 1". Вопреки правилам, экипаж американского лайнера не стал связываться с наземными службами и проигнорировал все запросы. Как только самолет вышел из зоны ответственности Сыктывкара и вошел в зону ответственности Архангельска он вышел на связь. Отвечать на вопрос, почему они молчали до этого, экипаж не стал. Теперь расследованием инцидента займется Федеральное агентство воздушного транспорта.