В Новосибирске арбуз стал причиной драки десантников и продавца

В Новосибирске десантники устроили драку с продавцом из продуктового ларька. Инцидент произошел из-за того, что защитники Родины решили полакомиться бесплатно.

По данным РИА ФАН, десантники попытались похитить дыню и арбуз, аргументировав свой поступок тем, что их профессиональный праздник еще продолжается. На помощь отбивавшемуся от злоумышленников продавцу подоспели семеро бравых мужчин, которые уравняли силы. В итоге десантники вынуждены были отступить. Участники потасовки отказались обращаться в правоохранительные органы.