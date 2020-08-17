Кузбассовец умер после драки со знакомым

60-летний кузбассовец скончался после потасовки со знакомым. Уточняется, что мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, повздорили на улице.

По данным сайта VSE42.RU, один из конфликтующих ударил оппонента в область живота. Спустя несколько дней пострадавший скончался от полученных травм. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.