Кузбассовец умер после драки со знакомым

60-летний кузбассовец скончался после потасовки со знакомым. Уточняется, что мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, повздорили на улице.
По данным сайта VSE42.RU, один из конфликтующих ударил оппонента в область живота. Спустя несколько дней пострадавший скончался от полученных травм. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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