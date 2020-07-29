Глава Владимира сложила полномочия

Во время очередной сессии Совета народных депутатов Владимира глава города Ольга Деева заявила о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, передает RT. Народные избранники приняли ее отставку. Теперь появилась возможность объявить конкурс по отбору кандидатов на должность нового руководителя Владимира.
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