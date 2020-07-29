Под Москвой задержали разбившего три машины мужчину

В правоохранительные органы обратилась 22-летняя жительница Подольска. Она рассказала, что на Береговой улице Львовского микрорайона города кто-то повредил две машины. Общая сумма ущерба оценивается в 295 тысяч рублей, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 33-летний столичный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение чужого имущества".
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