В Подмосковье детскую площадку завалили нижним бельем

В подмосковном Самотовино произошел необычный случай. Одну из детских площадок завалили нижним бельем. Кто совершил данный поступок, хулиганы или шутники, не сообщается.

Известно, что произошедшее пришлось не по вкусу местным жителям. Часть одежды упала на багажник машины местного жителя. На кузове транспортного средства осталась вмятина.