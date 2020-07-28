В крымском отеле избили женщину-адвоката из Москвы. Это произошло при загадочных обстоятельствах.
Уточняется, что россиянка отправилась в бар, выпила один алкогольный коктейль, после чего очнулась уже на улице в крови. Записи с камер видеонаблюдения не помогли восстановить картину событий.
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