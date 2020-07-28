В Новокузнецке продавец электрооборудования обокрал пенсионерку

В Новокузнецке продавец электрооборудования обокрал доверчивую пенсионерку. Злоумышленник вошел в квартиру женщины под предлогом сделки.
Мужчине удалось отвлечь потерпевшую, что дало ему возможность незаметно забрать сбережения россиянки. Полицейские смогли задержать злоумышленника. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
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