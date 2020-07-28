В Петербурге из-за столкновения грузовых составов опрокинулись два электропоезда

На юге Санкт-Петербурга произошла серьезная авария. На путях железной дороги столкнулись два грузовых состава.

В результате случившегося электропоезда опрокинулись. Машинист одного из составов потерял сознание, сейчас ему оказывается помощь. Эксперты занимаются устранением последствий ЧП.