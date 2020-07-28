В Петербурге из-за столкновения грузовых составов опрокинулись два электропоезда

На юге Санкт-Петербурга произошла серьезная авария. На путях железной дороги столкнулись два грузовых состава.
В результате случившегося электропоезда опрокинулись. Машинист одного из составов потерял сознание, сейчас ему оказывается помощь. Эксперты занимаются устранением последствий ЧП.
Популярные темы форума
папа не любит евреев
Каких вы хотите женщин?
Все хотят попасть в рай. Может не понимают, что рай сегодня, здесь и сейчас пока мы живы?
Не до жиру
Москва или Киев?
Боюсь рожать
интим в рабочем чате((((
божья матерь
Деньги или любовь?
дочь шокировала женихом