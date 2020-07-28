В Можайске бандиты обстреляли машину и ограбили пассажиров

В подмосковном Можайске было совершено тяжкое преступление. Уточняется, что бандиты врезались на своей машине в другой автомобиль, после чего открыли стрельбу и ограбили пассажиров.
Сумма похищенного составила пять с половиной миллиона рублей. Злоумышленников удалось задержать. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое.
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