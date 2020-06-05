В Мурманской области вспыхнул крупный пожар

В Мурманской области произошло серьезное происшествие. Уточняется, что в городе Кандалакша загорелся частный дом.
На месте ЧП работают сотрудники МЧС. По информации СМИ, данное сооружение уже горело ранее.
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