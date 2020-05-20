Под Москвой у мужчины нашли два револьвера и более 100 боевых патронов

В Пушкинском округе правоохранители обнаружили в квартире местного жителя два нагана и 120 боевых патронов. Найденное отправлено полицейскими на экспертизу.
По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня". Обстоятельства дела устанавливаются.
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