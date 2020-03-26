Под Москвой при пожаре погиб маленький ребенок

В Подмосковной Истре при пожаре погибла двухлетняя девочка. Кроме того, в результате ЧП пострадали еще несколько детей, которые были экстренно госпитализированы.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", во время ЧП в доме не было взрослых. Остальные обстоятельства случившегося выясняются.
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