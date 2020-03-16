В Омске женщина поскользнулась и умерла

На одной из улиц Омска произошло ЧП. Местная жительница поскользнулась и упала, получив серьезные травмы.
Пострадавшую экстренно госпитализировали, но спасти ее не удалось. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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