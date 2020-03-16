В Сургуте нашли человеческий эмбрион в канализации

В Сургуте правоохранители наткнулись на жуткую находку. В канализации находился человеческий эмбрион.
По факту случившегося проводится проверка. Эксперты предполагают, что у кого-то случился выкидыш, пишет URA.ru.
В Сургуте правоохранители наткнулись на жуткую находку. В канализации находился человеческий эмбрион.
По факту случившегося проводится проверка. Эксперты предполагают, что у кого-то случился выкидыш, пишет URA.ru.
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