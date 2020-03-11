В Петербурге обрушилось старинное здание

В Санкт-Петербурге обрушилась часть старинного дома. У здания повредилась лепнина.
По данным FlashNord, рядом с местом происшествия проходила супружеская пара. К счастью, ни один человек не пострадал.
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