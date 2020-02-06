Под Москвой пожар унес жизни сотен свиней

Пожар на ферме в Подмосковье унес жизни нескольких сотен свиней. Большинство животных задохнулись в дыму.
По данным ТВ Центра, к тушению были привлечены более 30 человек и десять единиц техники. Пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. Причины чрезвычайного происшествия выясняются.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Что случилось с дочкой Успенской?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Не рано ли рожать в 16 лет?
Секс
Жизнь вечная в молодом теле.
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Старше парня на семь лет
Жена должна подчиняться