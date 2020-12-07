Медики Хакасии встали на защиту свободы слова

Медицинские работники Хакасии написали обращение в защиту свободы слова и собирают подписи по всей республике. Авторы отмечают, что власти Хакасии пытаются отомстить журналистам и блогерам, которые рассказывают правду о катастрофическом положении республиканской системы здравоохранения во время второй волны пандемии коронавируса.



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