В Петербурге школьника ударили ножом во время конфликта

Серьезный инцидент был зарегистрирован в северной столице. Уточняется, что между двумя подростками разгорелся конфликт, в результате которого один из участников ударил другого ножом.
Пострадавший сумел самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Информация о случившемся дошла до полиции, в данный момент ведется разбирательство, передает телеканал "360".
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