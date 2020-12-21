В Петербурге на детской площадке избили семью

Серьезный инцидент был зафиксирован в северной столице. Несколько мужчин избили семью, члены которой вступились за девочек.
На данный момент злоумышленники задержаны, передает "Общественная служба новостей". По факту случившегося организована проверка.
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