В Омской области погиб водитель провалившегося под лед авто

Под Омском произошел трагический случай. На реке провалился под лед отечественный автомобиль.
В результате случившегося водитель, управлявший машиной, погиб. Эксперты напомнили гражданам об опасности выезда транспортных средств на лед, передает телеканал "360".
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