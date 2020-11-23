Похороны Романа Виктюка Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Стала мамой: в семье Алины Кабаевой пополнение
Вдова Кобзона вышла в свет вместе с известным мужчиной
Раскол коллектива: "Уральские пельмени" публично унизили Мясникова
"Вывалили свои старые молочные железы": оголившаяся Королева вызвала оторопь
партнеры
Понедельник
23 ноября
Лента новостей
12:14
"Он жутко страдал": Садальский пришел в шок от опустившегося экс-супруга Сафоновой
12:07
"Если бояться, то жизни не будет": инструктор о подготовке Колтового к роковому полету
12:07
На северо-западе Москвы загорелось административное здание
11:48
Звезда Comedy Woman оказалась по уши в долгах
11:43
Политолог указал на психологическую неготовность Лукашенко к транзиту власти
11:27
За сутки в России COVID-19 заболели более 25 тысяч человек
11:18
Забытый секс-символ 2000-х поразил поклонников ярким возвращением
11:15
"Сбылось желание": жена Реввы ответила на слухи о новой беременности
11:06
В Омской области погиб водитель провалившегося под лед авто
11:00
"Вся жизнь разрушилась": рак атаковал Волкову из t.A.T.u
10:44
"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
10:32
Скандально известная звезда шоу "Дом-2" лишилась отчима
10:26
В Иркутской области перевернулся автобус с рабочими
10:22
Россияне устроили переполох из-за сообщений о росте тарифов на услуги ЖКХ: Будет беда
10:17
Десятки российских банков ждет крах из-за пандемии коронавируса
09:40
Жаль спортсменку: Ягудин распек Плющенко за провал Трусовой
09:16
"Сложно припомнить, ощущал ли я подобное с кем-то другим": Меладзе завелся от Арбениной
09:16
Странное поведение жены Петросяна вызвало вопросы
09:16
Дочь резко отреагировала на сообщение о появлении Заворотнюк на шоу у Малахова
09:10
"Моя Жар-птица!": Галкин ревнует молодящуюся Пугачеву
09:09
"Рак мозга": скорая увезла бьющуюся в эпилептическом припадке дочь Лёвкина
08:49
Стало известно о необычном соглашении Джигарханяна с известным бизнесменом
08:14
Путин впервые показал свое место отдыха в резиденции
08:08
Переломанный Прилучный сделал срочное заявление из больницы
06:06
"Пошлю его на": Лолита раскрыла подробности личной жизни
04:03
Психолог рассказал о ментальном заболевании Ольги Бузовой
02:05
"Долгоиграющая пиар-кампания": эксперт разнес новогоднее шоу с привлечением Ротару
00:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 ноября 2020 года
22:07
И смех, и грех: Старушки нашли развлечение на могиле Джигарханяна
20:08
Как у Заворотнюк: Макарская напугала страшной новостью о здоровье
19:33
Бузова вышла на связь после перенесенного инсульта
19:12
"Моя жизнь как женщины закончилась": Седокова рассказала о борьбе со старостью
19:03
"Я засвистел и больше смотреть не мог": мужу Собчак крепло врезали за издевательство над русской классикой
18:39
Ведущий "Дома-2" рассекретил внешность наследника
18:10
Внучка Спартака Мишулина продолжила актерскую династию
18:01
Архивные снимки покойной Жанны Фриске просочились в сеть
17:50
"Эфиопа встретил": звезда сериалов отвесила тяжелую оплеху Мигелю
17:48
"Шикарная": россияне ахнули от фигуры 51-летней Бондарчук
17:29
"Сильная и глубокая связь": психолог объяснил поцелуй в губы Тодоренко и Костомарова
17:17
"Летаю пока так себе": Колтовой сделал шокирующее признание перед смертью
17:16
"Папа умер, его больше нет": вдова скончавшегося от коронавируса блогера рассказала детям правду
17:11
"Направил им претензию": Жигунов опроверг слухи о совместной работе с Заворотнюк
17:06
Яблоко от яблони: Дочь Пугачевой и Галкина запела на французском
16:38
"Я их левой сиськой всех выкормил": народ высмеял известные высказывания Лукашенко
16:32
"Разложили по частям": почему Волочкова скрывает возлюбленного
16:19
"Залез ко мне в душ": Решетова показала проказника-сына
16:19
"Сидим без денег": Звезда "Ворониных" пожаловалась на судьбу
16:06
"Неудачная пародия": Елена Исинбаева копирует образ голливудской звезды
16:00
"Меня трясло": Поплавская рассказала о потере
15:21
Бывший муж звезды "Зимней вишни" спился и превратился в бомжа
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Последний шанс: Тихановская нашла способ переманить силовиков на сторону протестующих
Политолог о телефонных сливах Лукашенко: Продастся за ящик Массандры
Россия и Запад согласны в необходимости ухода Лукашенко
"Друзей" Лукашенко призвали приготовиться к худшему
Убитая горем Цымбалюк-Романовская лишилась волос после похорон Джигарханяна
"Я тебя очень люблю": Стало известно предсмертное признание Джигарханяна
Регионы

В Омской области погиб водитель провалившегося под лед авто

прочитано 196 раз

Под Омском произошел трагический случай. На реке провалился под лед отечественный автомобиль.

В результате случившегося водитель, управлявший машиной, погиб. Эксперты напомнили гражданам об опасности выезда транспортных средств на лед, передает телеканал "360".

Автор: 23 ноября 2020, 11:06 Источник: Пресс-служба ГУ МЧС ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

"Я их левой сиськой всех выкормил": народ высмеял известные высказывания Лукашенко
Обнаглевший Лукашенко требует от России все больше
"Друзей" Лукашенко призвали приготовиться к худшему
Политолог о телефонных сливах Лукашенко: Продастся за ящик Массандры

Шоу-бизнес

"Если бояться, то жизни не будет": инструктор о подготовке Колтового к роковому полету
Звезда Comedy Woman оказалась по уши в долгах
Забытый секс-символ 2000-х поразил поклонников ярким возвращением
"Сбылось желание": жена Реввы ответила на слухи о новой беременности

Проишествия

Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

"Все мы временные": Опоздавший на похороны сын Джигарханяна явился на кладбище

Степан пропустил прощальную церемонию
Шоу-бизнес

Бывший муж звезды "Зимней вишни" спился и превратился в бомжа

Актер живет в доме престарелых
Шоу-бизнес

"Меня трясло": Поплавская рассказала о потере

Актриса боялась за жизнь
Шоу-бизнес

Объявившийся сын Шаинского из Америки отнимает наследство у нищей семьи отца

Наследник ни дня не ухаживал за умирающим отцом

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Разводу Дзюбы не бывать: после поцелуя с ведущей ничего не страшно
Нет прощения: на российских футболистов вылили ушат помоев после матча с Сербией
"Садистское наслаждение": почему против опозорившегося Дзюбы развернулась травля
"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+