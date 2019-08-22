Страшный взрыв перепугал жителей Чечни

На территории автозаправочной станции в Чеченской Республике прогремел взрыв, который повлек за собой пожар. ЧП перепугало местных жителей.
Огонь спалил две близлежащие постройки и один автомобиль. По данным НСН, к неожиданному исходу привело детонирование автоцистерны со сжиженным углеводородным газом. Место происшествия было оцеплено правоохранителями.
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