В Кемеровской области оголтелые цыгане устроили поножовщину

В селе Подгорное Кемеровской области цыгане устроили массовую драку с местными жителями. Для устранения беспорядков к делу пришлось подключать сотрудников ОМОНа.
По данным НСН, в потасовке участвовали порядка 20 человек, двое получили ножевые ранения. Пострадавших госпитализировали.
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