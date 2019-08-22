8 раненых: в Назрани устроили массовую драку с перестрелкой

Жители Назрани стали участниками массовой драки. Во время потасовки восемь человек получили различные травмы.
По данным телеканала "360", причиной беспорядков стал конфликт на бытовой почве. Известно, что группа агрессивно настроенных граждан напала на волонтеров, проводивших антинаркотический рейд, и начала стрелять из травматического оружия. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
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