В Подмосковье нашли боевые снаряды времен войны

В деревне Судниково подмосковного Волоколамска пахари обнаружили три боеприпаса времен Великой отечественной войны. Взрывотехникам поступил сигнал об опасной находке.
До прибытия экстренных служб участок оцепила полиция. Позже спасатели объяснили, что находка не представляла опасности для местных жителей. Взрывотехники приняли решение уничтожить снаряды на месте, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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