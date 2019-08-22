Крал иконы: под Москвой серийный вор обчистил квартиры на 4 миллиона

В подмосковном Одинцово полицейские задержали подозреваемого в серии квартирных краж. Уточняется, злоумышленник похитил имущества на четыре миллиона рублей.
В главке МВД рассказали, что подозреваемый путем подбора ключей и взлома личинок замков входных дверей проникал в квартиры. Он похищал денежные средства, ювелирные украшения, наручные часы, меховые изделия, иконы и другие ценные вещи, пишет сайт "Подмосковье сегодня". В отношении мужчины завели уголовное дело о краже. Оно предусматривает до десяти лет тюрьмы.
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