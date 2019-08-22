В Петербурге из-за пожара на теплоходе погиб человек

В Петербурге на теплоходе "Петр Чайковский" произошел пожар. Находившийся в каюте человек погиб.
По данным телеканала "360", огонь стал распространяться рано утром, когда транспортное средство стояло у причала. Пожар удалось потушить при помощи внутреннего трубопровода. Были задействованы десятки спасателей.
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