В Петербурге загорелся магазин автозапчастей

В среду, 14 августа, на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге загорелся магазин автозапчастей. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на МЧС России по региону.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. К ликвидации возгорания были привлечены 52 человека и 13 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет, передает "Пятый канал".
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