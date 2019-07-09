Под Новгородом ветерана ВОВ ограбили и забили до смерти

В Новгородской области полиция задержала подозреваемых в избиении ветерана Великой Отечественной войны. На 91-летнюю женщину напали в ее собственном доме.
Правоохранителей вызвал сын пострадавшей, который нашел ее в бессознательном состоянии. Через несколько дней пенсионерка скончалась от многочисленных травм.
Двое злоумышленников проникли в дом, попросив воды. Они жестоко избили ветерана и украли 100 тысяч рублей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал "360".
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