В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении избившего кондуктора мужчины

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, ударившего кондуктора по лицу. Теперь злоумышленнику предстоит ответить за свои действия. Напомним, что речь идет о видео из салона троллейбуса, на котором заметно, как недовольный пассажир что-то говорит кондуктору в пустом салоне. Направляясь к выходу, он бьет женщину-кондуктора в лицо.
Инцидент произошел около полуночи 24 июля в троллейбусе №45 на Ленинском проспекте у бульвара Новаторов. Тогда водитель троллейбуса остановился по технической причине, которую устранил самостоятельно за несколько минут, а всех пассажиров пересадили на проходящий мимо троллейбус. После инцидента кондуктор была доставлена в больницу, пишет Telegram-канал Hue.
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