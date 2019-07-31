Есть жертвы: под Тюменью в жилом доме прогремел взрыв

В частном доме в поселке Боровский Тюменской области прогремел взрыв. ЧП случилось утром 31 июля на Набережной улице. По предварительной версии, произошла вспышка паров бытового газа.
На место оперативно прибыли спасатели. Возгорание удалось потушить в течение часа. При разборе завалов пожарные обнаружили тела пожилого мужчины и маленького ребенка, сообщает телеканал "360".
К ликвидации пожара были привлечены 56 человек и 22 единицы техники. Причины и обстоятельства случившегося уточняются, передает РИА ФАН.
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