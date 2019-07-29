Под Москвой поймали продававших поддельные монеты мошенников

В подмосковном Королеве задержали двух москвичей, продававших поддельные монеты царской эпохи. Злоумышленники выдавали их за настоящие.
За якобы золотые и серебряные деньги Российской Империи потерпевший отдал мошенникам 62 тысячи рублей и мобильный телефон. Позже он связался с экспертами и узнал, что был одурачен. Монеты на самом деле были сделаны не из драгоценных металлов и не представляли нумизматической ценности. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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