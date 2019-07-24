Заложившим муляж бомбы на пути кортежа Путина грозят серьезные последствия
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Двое хулиганов, которые подбросили муляж бомбы кортежу президента России Владимира Путина, уже задержаны. Неудачная шутка грозит обернуться для отличившихся жителей Екатеринбурга серьезными последствиями.
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