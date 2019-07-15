Путин ударил обнаглевшего Лукашенко по самому больному

После реализации налогового маневра российские
нефтеперерабатывающие заводы будут покупать нефть за 83-84% от мировой цены.
Льготы для Белоруссии отменяются: закупать черное золото соседняя республика
отныне будет по общемировым ценам, заявил ранее белорусский посол в России
Владимир Семашко.
Последнее время Россия путем кредитов и дешевых энергоресурсов ежегодно подкармливала режим Лукашенко на пять миллиардов долларов в год, отметил экономист Леонид Злотников. Эксперт напомнил, что Москва поставляла Минску ресурсы по ценам в 2,5-3 раза ниже мировых.
"И вот мы пришли к тому моменту, когда Россия не хочет кормить Беларусь по каким-то соображениям. Не полностью кормить, конечно, а обеспечивать прежний уровень потребления за счет своих субсидий в разных формах", – цитирует Злотникова портал "Хартия’97".
По его словам, Россия только начала снижать дотации, с пяти до четырех миллиардов, но это уже привело к серьезным проблемам с возвратом внешних долгов. А ведь скоро не останется и этих четырех миллиардов, подчеркнул Злотников.
А пока Лукашенко ударными темпами загоняет Белоруссию в долги. Экономист отметил, что Минск должен Москве 40-45% своих займов. "Думаю, что с учетом всего сказанного Россия хорошо возьмет наши власти за горло", – резюмировал Злотников.
Как России и Белоруссии строить дальнейшие отношения, президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко будут обсуждать 18 июля в Санкт-Петербурге. Сообщалось также о совместной поездке глав государств в Валаамский монастырь.
Путин и Лукашенко будут обсуждать интеграцию в рамках Союзного государства. Вопрос компенсации налогового маневра и цен на энергоносители является для белорусского лидера краеугольным. Москва же настаивает, что дальнейшие субсидии Минск увидит только после конкретных шагов на пути к интеграции.
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