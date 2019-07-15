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Политика

Путин ударил обнаглевшего Лукашенко по самому больному

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Строптивость Александра Лукашенко и его опасные игры в "незалежность" могут дорого обойтись Белоруссии. Москва начала сокращать объем дотаций братской стране и отказалась компенсировать потери от реализации налогового маневра. Эксперты уверены: сокращение объемов помощи Белоруссия в ее нынешнем виде может не пережить. 
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После реализации налогового маневра российские нефтеперерабатывающие заводы будут покупать нефть за 83-84% от мировой цены. Льготы для Белоруссии отменяются: закупать черное золото соседняя республика отныне будет по общемировым ценам, заявил ранее белорусский посол в России Владимир Семашко.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Последнее время Россия путем кредитов и дешевых энергоресурсов ежегодно подкармливала режим Лукашенко на пять миллиардов долларов в год, отметил экономист Леонид Злотников. Эксперт напомнил, что Москва поставляла Минску ресурсы по ценам в 2,5-3 раза ниже мировых.

"И вот мы пришли к тому моменту, когда Россия не хочет кормить Беларусь по каким-то соображениям. Не полностью кормить, конечно, а обеспечивать прежний уровень потребления за счет своих субсидий в разных формах", – цитирует Злотникова портал "Хартия’97".

По его словам, Россия только начала снижать дотации, с пяти до четырех миллиардов, но это уже привело к серьезным проблемам с возвратом внешних долгов. А ведь скоро не останется и этих четырех миллиардов, подчеркнул Злотников.

А пока Лукашенко ударными темпами загоняет Белоруссию в долги. Экономист отметил, что Минск должен Москве 40-45% своих займов. "Думаю, что с учетом всего сказанного Россия хорошо возьмет наши власти за горло", – резюмировал Злотников.

Как России и Белоруссии строить дальнейшие отношения, президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко будут обсуждать 18 июля в Санкт-Петербурге. Сообщалось также о совместной поездке глав государств в Валаамский монастырь.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Путин и Лукашенко будут обсуждать интеграцию в рамках Союзного государства. Вопрос компенсации налогового маневра и цен на энергоносители является для белорусского лидера краеугольным. Москва же настаивает, что дальнейшие субсидии Минск увидит только после конкретных шагов на пути к интеграции.
Автор: 15 июля 2019, 13:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪГость
Ответить
Жесткий разгон митинга против Путина в Москве
Анриал путешественник
<цензура>=Fem1eyOKquI

П.С.
НАДО КРЕМЛЬ БРАТЬ И ГОСДУМУ.
А ВЫ ХОДИТЕ СТАДАМИ ВОКРУГ КРЕМЛЯ.
МИНИНА И ПОЖАРСКОГО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ!
Аминь
ВестникЪГость
Ответить
Митинг против электронного рабства в Воронеже
ПУТИН ХУЖЕ ФАШИСТОВ!
Илья Ершов
<цензура>=0q7YpxFWn0Q

П.С.
Карлики Вас прочипируют!
Аллилуйя
🎃
Ответить
Мдяяя рашисты-понтовики в своем квасном репертуаре!
Степан
Ответить
ну не могут ватники жить без врагов!
ВестникЪГость
Ответить
МЫ ПРОТИВ СНИЛС УЭК
Великая Империя
<цензура>=l2WRmT39kO0
ВестникЪГость
Ответить
У КРЕМЛЯ - ГОСДУМА МАСОНЫ ДУМАЮТ КАК УНИЧТОЖИТЬ РУСЬ СВЯТУЮ
Великая Империя
<цензура>=W-iY1ok8Luo

Путину /НАШ ЦАРЬ-ПОБЕДИТ!!!
Великая Империя
<цензура>=e8ehyJcm5EI

САМОЗВАНЕЦ ПУТИН - ВЕРНИ НАМ ГОЛОВЫ ЦАРЯ НИКОЛАЯ II И ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ
Митрополит Филлип
Valeriy Bondarik
Ответить
,,, З Д Р А В С Т В У Й Т Е ,,,

_ Если Т.Н. "интеграция" в Белоруссию придёт, ТО...
ЧТО с...Суверенитетом Белоруссии произОЙдёт...
,,КУДА,, тогда...Суверенитет Белоруссии УЙДЁТ...
И, что об ,,ЭТОМ,,...Скажет в Белоруссии народ...
... Белоруссии с Россиею - НАДО сотрудничать и Дружить !
Но может быть ЛУЧШЕ Белоруссии - НЕЙТРАЛЬНОЙ быть...?!
- - - - -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 15-7-19.
ВестникЪГость
Ответить
Был ли расстрел царской семьи? Почему возникает такой вопрос.
Татьяна Микушина
<цензура>=6B_dEY0DScA

Носило ли убийство царской семьи ритуальный характер?
<цензура>=0k5IgWKVKbs

П.С.
Они много часов умирали истекая кровью, когда 6 оккультистов из них выпускали кровь оккультными острыми предметами.
ЭТО ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ КАЗНЬ.
ЕСЛИ СНИМУТ ФИЛЬМ - БУДЕТ ФИЛЬМ УЖАСОВ.
Аминь

НУЖНО ВСЕНАРОДНОЕ ПОКАЯНИЕ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
НУЖНО СНЕСТИ МАВЗОЛЕЙ И ДОСТАТЬ ЗАСПИРТОВАННУЮ ГОЛОВУ ЦАРЯ
TOMOC
Ответить
сын Коля должен в универ поступить, а там делайте шо хатите
1

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