Путин ударил обнаглевшего Лукашенко по самому больному

Строптивость Александра Лукашенко и его опасные игры в "незалежность" могут дорого обойтись Белоруссии. Москва начала сокращать объем дотаций братской стране и отказалась компенсировать потери от реализации налогового маневра. Эксперты уверены: сокращение объемов помощи Белоруссия в ее нынешнем виде может не пережить.



прочитано 1238 раз