Двое погибших: на Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье

Вездеход с геологами упал в ущелье в Быстрикинском районе Камчатского края. В машине находились пять человек. ЧП произошло на 81-м километре трассы Мильково-Эссо.
В результате погибли двое человек, еще трое получили травмы. Состояние пострадавших пока остается неизвестным. На место происшествия выехали спасатели, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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