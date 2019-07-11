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Регионы

В Новгороде алкоголичка избивала своего ребенка с любовником-садистом

прочитано 216 раз

Жительница Великого Новгорода отдала сына на растерзание любовнику-садисту. Тревогу забили соседи семьи.

Местные жители каждый вечер слышали крики и плач малолетнего мальчика. Выяснилось, что женщина и ее сожитель любили выпить, а малыш им мешал. Когда ребенок плакал, его били по лицу, таскали за уши, швыряли об пол. На это не реагировали ни полицейские, ни опека. Соседи смогли достучаться лишь до Следственного комитета. Теперь в отношении матери проводится проверка. На ее любовника уже заведено уголовное дело, пишет Telegram-канал Life Short.

11 июля 2019, 19:27

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