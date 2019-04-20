"Единая Россия" поможет погорельцам в Забайкалье

Партия окажет помощь пострадавшим от пожаров жителям Забайкальского края, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Местные единороссы организовали сбор средств первой необходимости для погорельцев, а глава партии, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оказать им всю необходимую помощь.



По словам Турчака, многие потеряли в пожаре все свое имущество – жилье, хозяйство, люди остались буквально на выжженной земле. Пострадавшие нуждаются во временном приюте, одежде и предметах первой необходимости, а школьникам необходимо закончить учебный год, отметил он.



Со вчерашнего дня партийцы начали сбор помощи для погорельцев. "В местных и региональном отделениях организованы пункты сбора предметов первой необходимости для погорельцев", – сказал секретарь генсовета "ЕР".

Учитывая масштабы стихии, в одиночку с ним Забайкалью справиться крайне сложно, подчеркнул Турчак. В связи с этим единороссы привлекли для оказания помощи краевых депутатов всех уровней – от местного до Госдумы.

"Мы приложим все силы, задействуем все партийные ресурсы для того, чтобы оказать помощь пострадавшим людям", – заверил партиец.

Забайкальское региональное отделение "ЕР" открыло несколько пунктов сбора помощи для пострадавших. В Чите вещи и предметы первой необходимости можно принести по адресу улица Анохина, 67.

Пункты открыты и в Балейском районе: в селе Унда в Доме Культуры на Энергетиков, 1а, две точки в городе Балей: комитет образования на Витимской, 16 и отдел соцзащиты населения на улице Ведерникова, 5.

Несколько пунктов сбора помощи расположены и в Агинском бурятском округе. Так, в Агинском помощь погорельцам можно доставить по адресу улица Клименко, 13, Добросклад. В селе Дульдурга пункт открылся на улице 40 лет Октября, 6, КЦСОН "Наран", а в поселке Могойтуй – на Кооперативной, 5, КЦСОН "Элбэк".

Напомним, в Забайкалье бушуют сильные пожары, количество пострадавших достигло 27 человек. В числе погорельцев – более 400 местных жителей. Огонь уничтожил более 100 домов, несколько животноводческих стоянок.