Житель Екатеринбурга принес на работу боевую гранату

В Екатеринбурге оцепили здание из-за серьезной опасности. Один из местных жителей нашел гранату и принес ее на работу.

К счастью, молодой человек вызвал полицию. Правоохранители оперативно оцепили дом и изъяли боеприпас. Гранату отправили на экспертизу для того, чтобы определить, учебная она и боевая. Эксперты напоминают, что в подобной ситуации не следует подбирать гранату. Нужно сразу вызвать полицию, передает tagilcity.ru.