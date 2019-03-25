Житель Екатеринбурга принес на работу боевую гранату

В Екатеринбурге оцепили здание из-за серьезной опасности. Один из местных жителей нашел гранату и принес ее на работу.
К счастью, молодой человек вызвал полицию. Правоохранители оперативно оцепили дом и изъяли боеприпас. Гранату отправили на экспертизу для того, чтобы определить, учебная она и боевая. Эксперты напоминают, что в подобной ситуации не следует подбирать гранату. Нужно сразу вызвать полицию, передает tagilcity.ru.
Слез на прощании с певицей не было
Девочка не может поверить в случившееся
Балерина подала заявление в полицию на бывшего мужа
По мнению подписчиков, звезда годится девочке в бабушки
Популярные темы форума
Был секс, но встречаться не предложил
Мужчины не ценят хорошего отношения
Сказал, что ему нужна девственница
Куриная диета
3 сигареты в день много?
Постоянно мерзнут ноги
Что подарить бабушке на день рождения?
Таблетки для экстренной контрацепии
Колоть губы во время беременности
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Может ли девушка сделать первый шаг?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Подруга специально нагнетает
Крутит на минет.
Медовая диета
Помощь гадалки, нужно ли это?
Поболтаем?
Боюсь признаться, что у меня другой
Ранняя беременность
Нашла первый седой волос
Какая самая лучшая диета?
Любить или быть любимым?
Косметология творит чудеса
Беременность перед месячными
С правилами не ознакомлен
Диета на воде эффективность
Женщина Скорпион..
Сказал, что ему нужна девственница
Какой самый точный тест на беременность?
Имя Ванесса