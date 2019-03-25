В туалете автовокзала в Краснодаре нашли тело младенца

В туалетной комнате железнодорожного вокзала Краснодар-1 нашли тело младенца. Также была установлена личность матери новорожденной.

По факту случившегося организована процессуальная проверка. Правоохранителям предстоит выяснить, по какой причине женщина избавилась от своего чада столь нечеловеческим способом, передает rostovgazeta.ru.