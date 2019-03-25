Последствия взрыва жилого дома под Краснодаром попали на видео

Жилой дом на Колхозной улице в городе Тимошевске Краснодарского края был разрушен в результате взрыва бытового газа, передает телеканал "360". Уничтожены две квартиры.
Пострадали мужчина и женщина – они госпитализированы с повреждениями по меньшей мере 70% тела. Последствия взрыва очевидцы сняли на видео.
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