Возле психбольницы под Дмитровом нашли расчлененную лошадь

На обочине дороги неподалеку от психиатрической больницы №9 и станции Яхрома в Дмитровском городском округе Московской области около недели пролежал мешок с останками расчлененной лошади, передает сайт "Подмосковье сегодня". Один из прохожих решился заглянуть внутрь. Он увидел там лошадиные останки. Конечности и голова скакуна были перевязаны веревкой, а копыта отрезаны.
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