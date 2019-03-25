Возле психбольницы под Дмитровом нашли расчлененную лошадь

На обочине дороги неподалеку от психиатрической больницы №9 и станции Яхрома в Дмитровском городском округе Московской области около недели пролежал мешок с останками расчлененной лошади, передает сайт "Подмосковье сегодня". Один из прохожих решился заглянуть внутрь. Он увидел там лошадиные останки. Конечности и голова скакуна были перевязаны веревкой, а копыта отрезаны.

