"Ответ ООО "Корпорация СТС" и АО "Ямалкоммунэнерго" на публикацию статьи "Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе"

30.08.2017 сетевым изданием "Дни.ру" была опубликована статья "Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе" на странице в сети Интернет по адресу:https://www.dni.ru/regions/2017/8/30/378866.html, послужившая основанием для предъявления иска ООО "Корпорация СТС" и АО "Ямалкоммунэнерго" о защите деловой репутации. Данный судебный спор сторонами был урегулирован мирным путем, в связи с чем ООО "Корпорация СТС" и АО "Ямалкоммунэнерго", в порядке ст.46 Закона "О средствах массовой информации", реализуя свое право на ответ, сообщают, что ООО "Корпорация СТС" и АО "Ямалкоммунэнерго" осуществляют деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получение АО "Ямалкоммунэнерго" из окружного бюджета субсидий на компенсацию выпадающих доходов полностью соответствует закону и является важной мерой социальной поддержки населения региона. Размер данных субсидий определяется ежегодно уполномоченным органом. АО "Ямалкоммунэнерго" осуществляет строго целевое расходование данных субсидий, ежемесячно предоставляя отчетность о расходовании субсидий в компетентные органы.
Тарифы на горячую воду, поставляемую АО "Ямалкоммунэнерго" потребителям ЯНАО, были установлены Департаментом по тарифной политике, энергетики и ЖКК ЯНАО в соответствии с законом и находятся под строгим контролем, рост тарифов на горячую воду энергию является экономически обоснованным.
Сегодня АО "Ямалкоммунэнерго" это одно из крупнейших в Ямало-Ненецком автономном округе ресурсоснабжающих предприятий, которое много лет бесперебойно обеспечивает теплом потребителей округа ЯНАО".
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